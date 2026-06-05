Україна завдала нових ударів по військових і паливних об’єктах окупантів

Сили оборони України 4 червня та в ніч проти 5 червня завдали ударів по низці російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей, а також у Бєлгородській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, українські підрозділи уразили пункт управління російських військ у районі Кам’янського на Запоріжжі та командно-спостережний пункт окупантів поблизу Соледара на Донеччині.

Також під удар потрапили пункти управління російських безпілотників у районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Окрім цього, Сили оборони завдали ураження по районах зосередження живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка, Федорівки на Донеччині, Променя на Запоріжжі та Журавльовки у Бєлгородській області Росії.

У Генштабі також повідомили про підтвердження результатів попередніх ударів по російській інфраструктурі. Зокрема, після додаткового аналізу підтверджено пошкодження трьох нафтових резервуарів 30 травня в районі морського нафтового терміналу «Феодосія» в окупованому Криму.

Крім того, підтверджено наслідки удару 31 травня по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Лазарево» у Кіровській області РФ. За даними Генштабу, там знищено два резервуари, ще два резервуари та насосну станцію пошкоджено.