СБУ затримала трьох проросійських агітаторів у Києві, Харківській та Черкаській областях

У Києві, Харківській та Черкаській областях затримали прокремлівських агітаторів, які підтримували збройну агресію, вихваляли росіян та закликали їх обстрілювати українські міста. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що у Харківській області затримали місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою «Орєшнік» по урядовому кварталу в Києві.

– У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України, – уточнили у відомстві.

Тим часом у Києві підозру повідомили зловмиснику, що публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах за допомогою трьох анонімних акаунтів під різними нікнеймами.

В СБУ задокументували, що він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання РФ та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави.

Водночас у Черкаській області викрили заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Також вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів.

– Ініційована Службою безпеки судова мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога, – зауважили у відомстві.

Фігурантам повідомили про підозру за такими статтями:

розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно (ч. 2, 3 ст. 109 ККУ);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1, 2 ст. 110 ККУ);

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК).

СБУ наголошує, що зловмисникам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.