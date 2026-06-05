Путін відповів на листа Зеленського про зустріч

Президент РФ Володимир Путін заявив, що йому показали лист президента України Володимира Зеленського з пропозицією зустрічі. Очільник Кремля сказав, що "не бачить сенсу зустрічатися з ним".

Про це він сказав під час виступу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал. Очільник Кремля повідомив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським, але поки не бачить в цьому сенсу.

За його словами, Києву потрібно "зупинити російський наступ", а Москві потрібні "домовленості". До зустрічі із Зеленським треба "знайти рішення щодо врегулювання війни".

Також Путін звернув увагу на кілька речей. Одна з них, що президент України згадав про його вік.

"Звичайно, про вік мають думати всі, але мені видається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції і деякі старші за мене. Головне - це не вік, це, безумовно, важливо, але головне - дієздатність і працездатність", - додав він.

Також Путін звернув увагу на те, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі.

"Це важливе питання, але на вибори треба йти. Треба не боятися йти на вибори і діяти завжди в рамках основного закону. Тому що якщо утримувати владу поза межами конституції, це називається узурпація влади, це кримінальний злочин", - заявив він.

Глава Кремля також заявив, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей тільки європейські країни, але не США. Путін у цьому контексті глузливо згадав суперечку між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Ми всі бачили, як Дональд займався вихованням автора цього листа на очах у всього світу", - заявив Путін.

ForUA нагадує, що 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна, у якому закликав його припинити війну та погодитися на особисту зустріч для обговорення шляхів завершення бойових дій.