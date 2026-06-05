﻿
Полiтика

Путін відповів на листа Зеленського про зустріч

Путін відповів на листа Зеленського про зустріч

Президент РФ Володимир Путін заявив, що йому показали лист президента України Володимира Зеленського з пропозицією зустрічі. Очільник Кремля сказав, що "не бачить сенсу зустрічатися з ним".

Про це він сказав під час виступу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

За словами російського диктатора, було неправильно те, що глава української держави виніс ці питання на широкий загал. Очільник Кремля повідомив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з президентом Зеленським, але поки не бачить в цьому сенсу.

За його словами, Києву потрібно "зупинити російський наступ", а Москві потрібні "домовленості". До зустрічі із Зеленським треба "знайти рішення щодо врегулювання війни".

Також Путін звернув увагу на кілька речей. Одна з них, що президент України згадав про його вік. 

"Звичайно, про вік мають думати всі, але мені видається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції і деякі старші за мене. Головне - це не вік, це, безумовно, важливо, але головне - дієздатність і працездатність", - додав він. 

Також Путін звернув увагу на те, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі. 

"Це важливе питання, але на вибори треба йти. Треба не боятися йти на вибори і діяти завжди в рамках основного закону. Тому що якщо утримувати владу поза межами конституції, це називається узурпація влади, це кримінальний злочин", - заявив він. 

Глава Кремля також заявив, що Україна нібито хоче бачити гарантами можливих мирних домовленостей тільки європейські країни, але не США. Путін у цьому контексті глузливо згадав суперечку між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. 

"Ми всі бачили, як Дональд займався вихованням автора цього листа на очах у всього світу", - заявив Путін. 

ForUA нагадує, що 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна, у якому закликав його припинити війну та погодитися на особисту зустріч для обговорення шляхів завершення бойових дій.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир ЗеленськийВолодимир Путінвійнамирні переговориросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану
Свiт 05.06.2026 15:54:27
Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану
Читати
Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві
Столиця 05.06.2026 15:12:19
Військовий ТЦК та член ДФТГ побили ветерана у Києві
Читати
Трамп чекає на поступки від Зеленськго та Путіна
Полiтика 05.06.2026 14:51:18
Трамп чекає на поступки від Зеленськго та Путіна
Читати

Популярнi статтi