У Києві стався теракт

5 червня в Оболонському районі стався вибух на території сортувального центру поштового оператора.
Вибух стався під час огляду однієї з посилок.
"Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення", - повідомляє поліція Києва.
Наразі встановлюються обставини вибуху а також на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.
У Київській міські прокуратурі повідомили, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт.
"Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини", - говориться у повідомленні.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Фото: поліція Києва.Автор: Галина Роюк