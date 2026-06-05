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Столиця

У Києві стався теракт

У Києві стався теракт

5 червня в Оболонському районі стався вибух на території сортувального центру поштового оператора.

Вибух стався під час огляду однієї з посилок.

"Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення", - повідомляє поліція Києва.

Наразі встановлюються обставини вибуху а також на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики.

У Київській міські прокуратурі повідомили, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва кваліфіковано як терористичний акт.

"Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини", - говориться у повідомленні.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвибухполіція
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