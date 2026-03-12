Угорщина скаржиться, що Україна атакувала її суверенітет

Будапешт заявив про атаку проти суверенітету Угорщини після заяв у Росії про українські удари по компресорній станції, що належать до інфраструктури "Турецького потоку".

"Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору. Блокування Україною транзиту через нафтопровід "Дружба" і цей удар по "Турецькому потоку" є серйозними атаками проти нашого суверенітету", – заявив очільник МЗС Петер Сійярто.



11 березня російський енергетичний гігант "Газпром" заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечують газопровід "Турецький потік", зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.