﻿
Полiтика

Угорщина скаржиться, що Україна атакувала її суверенітет

Угорщина скаржиться, що Україна атакувала її суверенітет

Будапешт заявив про атаку проти суверенітету Угорщини після заяв у Росії про українські удари по компресорній станції, що належать до інфраструктури "Турецького потоку".

"Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору. Блокування Україною транзиту через нафтопровід "Дружба" і цей удар по "Турецькому потоку" є серйозними атаками проти нашого суверенітету", – заявив очільник МЗС Петер Сійярто.

11 березня російський енергетичний гігант "Газпром" заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечують газопровід "Турецький потік", зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

газРосіяУкраїнаУгорщинаТурецький потік
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В війну з Іраном «виграє» Путін
Головне 12.03.2026 10:15:11
В війну з Іраном «виграє» Путін
Читати
Мобільні групи обходитимуть будинки для вручення повісток
Суспiльство 12.03.2026 09:53:17
Мобільні групи обходитимуть будинки для вручення повісток
Читати
Іран може атакувати Каліфорнію дронами з моря або сусідніх територій
Свiт 12.03.2026 09:13:58
Іран може атакувати Каліфорнію дронами з моря або сусідніх територій
Читати

Популярнi статтi