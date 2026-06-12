США планують значно скоротити кількість літаків і кораблів у Європі

Це рішення обмежить можливості НАТО завдавати ударів на великі відстані та проводити розвідку. Про нього союзникам повідомили на початку червня у письмовому документі, повідомляє The New York Times.

Заплановане скорочення включає:

- скорочення кількості винищувачів F-16 та F-15E з приблизно 150 до 100;

- скорочення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15 і відмова від усіх восьми літаків-заправників, раніше доступних для Європи;

- передислокацію ракетного підводного човна та авіаносця, а також кількох військових кораблів і десятків літаків, що беруть участь у місіях авіаносця;

- передислокацію однієї з двох груп бомбардувальників, раніше виділених для захисту Європи.

Пентагон поки що не оприлюднило термінів скорочення, але американські офіційні особи дали зрозуміти, що воно почнеться дуже скоро – набагато раніше, ніж до цього готувалися європейські партнери.

Різке скорочення американського контингенту вплине на здатність НАТО, наприклад, відстежувати рух російських підводних човнів або запускати ракети Tomahawk вглиб російської території.

Хоча європейці мають аналогічні можливості щодо запуску ракет, експерти зазначають, що ці ракети є більш ефективним засобом стримування Росії, коли ними володіють США, оскільки європейці можуть бути обережнішими у їхньому застосуванні.

Фото: Фокус.