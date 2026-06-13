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Землетрус сколихнув кілька провінцій Туреччини

Землетрус сколихнув кілька провінцій Туреччини

На південному сході Туреччини в районі Нурдаги провінції Ґазіантеп стався землетрус магнітудою 4,6. Інформації про жертви чи руйнування наразі немає.

Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

За даними відомства, підземні поштовхи були зафіксовані о 00:08 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7,01 кілометра.

Наразі повідомлень про постраждалих або значні пошкодження не надходило. Місцева влада та екстрені служби продовжують обстеження територій для оцінки можливих наслідків стихії.

Як повідомляє Anadolu, міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чіфтчі зазначив, що підземні поштовхи відчувалися не лише в Ґазіантепі, а й у сусідніх провінціях Кахраманмараш, Кіліс, Османіє та Хатай.

«Після землетрусу наразі жодних несприятливих ситуацій немає. Наші команди продовжують роботу на місцях», — заявив міністр.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

землетрусТуреччинаГазіантеп
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