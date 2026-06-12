Лубінець заявив про незаконне утримання людей з інвалідністю та психічними розладами у Тернопільському ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлені порушення під час перевірки Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його словами, серед людей, яких там утримували, були особи з інвалідністю та психічними розладами.

Про це омбудсман повідомив у своїх соцмережах.

За словами Лубінця, під час візиту представників Офісу омбудсмана в приміщенні перебували близько 28 мобілізованих громадян. Із них 17 осіб письмово поскаржилися на можливі порушення своїх прав.

Омбудсман також заявив, що відповідальний за нагляд за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. За результатами перевірки, рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму.

Під час конфіденційного спілкування люди повідомили представникам Офісу уповноваженого про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів та недотримання процедур проходження військово-лікарської комісії. Усі ці свідчення були задокументовані.

За результатами перевірки з приміщення ТЦК та СП звільнили п’ятьох людей і зняли їх з військового обліку.

Серед них, за словами Лубінця, був чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє осіб із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення граничного віку перебування на військовому обліку залишалося близько шести місяців.

Омбудсман також повідомив, що наразі найбільший зафіксований його офісом термін незаконного утримання людей у приміщеннях ТЦК та СП становить 50 днів.

Крім того, за словами Лубінця, від початку 2026 року до Офісу уповноваженого надійшло понад 3 тисячі звернень громадян зі скаргами на дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.