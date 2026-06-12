Україна хоче за $20 мільярдів спалити Росію

Україна прагне отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів для закріплення тимчасової переваги на полі бою та посилення ударів по об'єктах на території РФ.

Запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє Politico.

"Усі бачать, що Росія палає, і ми хочемо, щоб вона палала ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", – зазначив український посадовець.

Це питання вже порушував міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Для збору необхідної суми Україна проситиме у кожного з партнерів від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді фінансової допомоги або кредиту.

Питання підтримки України також стане ключовим на липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі, де на полях буде присутній президент Володимир Зеленський.

У разі отримання коштів Україна спрямує їх на протиповітряну оборону, закупівлю безпілотників, боєприпасів, засобів РЕБ, далекобійної зброї. Також фінансування піде на прямі закупівлі в українських оборонних компаній та розширення внесків за Переліком пріоритетних потреб України (PURL).

"Вікно можливостей має властивість зачинятися. Росія діє швидко та впроваджує інновації. І якщо ми дамо їй час на чергову адаптацію, то можемо втратити єдиний справжній шанс закінчити цю війну шляхом реальних переговорів. А якщо Росія створить власні ударні дрони середнього радіуса дії, це стане для нас катастрофою", – попередив високопосадовець.

Ці кошти стануть доповненням до цьогорічного оборонного бюджету України, який становить 4,4 трлн. гривень (85 млрд. євро). Наразі Україна витрачає на оборону близько 40% свого ВВП, що є найвищим показником у світі.

Партнери вже зобов'язалися надати 38 мільярдів доларів військової допомоги на цей рік. Додаткові 20 мільярдів наблизять Україну до цільового показника у 60 мільярдів доларів двосторонньої допомоги, встановленого генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Фото: Радіо Свобода.