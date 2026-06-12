Євросоюз отримав докази тренування російських військових на території Китаю

У Європейському Союзі заявили, що мають підтвердження участи Китаю в підготовці російських військовослужбовців, які згодом брали участь у війні проти України. Водночас офіційний Пекін раніше заперечував подібну інформацію.

Про це повідомив високопоставлений представник ЄС, передає Суспільне.

За його словами, європейські служби встановили, що навчання російських військових відбувалося на кількох об’єктах у Китаї. Йдеться про сотні осіб, частина яких після підготовки була направлена на фронт в Україні.

«Наші служби підтвердили, що така підготовка відбувається в кількох місцях на території Китаю. Ідеться про сотні осіб, але це суперечить тому, що нам досі повідомляли китайські сторони», — зазначив посадовець.

Питання взаємин між Євросоюзом і Китаєм стане однією з ключових тем зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться в Люксембурзі. Серед іншого дипломати планують обговорити співпрацю Пекіна з Росією, залежність європейської оборонної промисловости від китайських постачань, а також безпекову ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомив співрозмовник журналістів, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час дискусії наголошуватиме на необхідності збереження єдности Євросоюзу у відносинах із Китаєм.

Раніше агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що наприкінці 2025 року китайські військові інструктори таємно підготували близько 200 російських солдатів. Після завершення навчання частина з них повернулася до участи у бойових діях проти України.

Китай офіційно заявляє про нейтральну позицію щодо російсько-української війни та називає її «кризою». Пекін не приєднався до західних санкцій проти Росії та продовжує активну торгівлю з РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну китайські та російські військові також неодноразово проводили спільні навчання.