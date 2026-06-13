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Міндержбезпеки Китаю звинуватило іноземні розвідки у використанні «черепах-шпигунів»

Міндержбезпеки Китаю звинуватило іноземні розвідки у використанні «черепах-шпигунів»

Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що іноземні розвідувальні служби використовують інноваційні методи моніторингу вод країни, зокрема розгортають “шпигунських” тварин, оснащених датчиками, пише The Guardian.

Міністерство попередило, що в морях навколо Китаю точиться “невидима таємна війна”. Іноземні агентства буцімто збирають конфіденційні дані для створення підводних карт, що становить “значну загрозу”.

Для цього нібито використовують великих морських тварин, зокрема “черепах-шпигунів” та “риб-шпигунів”, до яких прикріпляють датчики. Їх, за словами відомства, виявили у китайських водах.

Тварини збирали конфіденційні дані про морське середовище, такі як температура води, солоність та океанські течії, в режимі реального часу та передавали їх за кордон через супутник“, – йдеться у повідомленні.

Водночас у міністерстві не надають подробиць про те, де знайшли тварин або хто їх екіпірував датчиками.

Відомство також заявило про нібито шпигунські буї та новий тип “хвильового планера”, які розгорнули іноземні спецслужби.

Китай регулярно заявляє про шпигунські засоби у своїх водах, а уряд країни пропонує рибалкам фінансову винагороду за виявлення таких пристроїв.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Китайрозвідкатваринишпигунствочерепаха
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