У канцелярії президента Польщі заявили, що очікують від Зеленського зміни рішення щодо підрозділу ССО

У Польщі заявили, що не можуть погодитися з рішенням України надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імени Героїв УПА». Водночас у Варшаві поки що не ухвалювали рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла.

Про це в інтерв’ю TV Republika заявив речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лешкевич.

За його словами, остаточне рішення щодо ордена належить винятково польському президентові, однак наразі Варшава має намір зачекати, чи перегляне українська сторона своє рішення.

«Ми ще трохи зачекаємо, щоб подивитися, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цієї ситуації», — сказав Лешкевич.

Він також повідомив, що до поїздки Навроцького до США на запрошення президента Дональда Трампа жодних рішень щодо нагороди ухвалювати не планують. За словами речника, пряма розмова між президентами України та Польщі поки що не відбулася.

У канцелярії польського президента наголошують, що питання найменування підрозділу має не лише політичний, а й освітній вимір. За словами Лешкевича, Польща порушує цю тему не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні, пояснюючи свою негативну реакцію на рішення Києва.

Скандал виник після указу президента України Володимир Зеленський від 26 травня, яким Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що це зроблено для відновлення історичних традицій українського війська.

Рішення викликало різку реакцію низки польських політиків і громадських діячів. Зокрема, колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса публічно розкритикував указ, а експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден «За заслуги». Також у польському Любліні з будівлі ратуші прибрали український прапор.

У відповідь у МЗС України заявили, що для українців боротьба УПА є символом опору імперській політиці Москви і не спрямована проти польського народу.

Раніше керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач висловив думку, що Зеленський має зателефонувати Навроцькому та попросити вибачення. Сам президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявляв про можливість позбавлення українського лідера ордена Білого Орла, який Зеленський отримав у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджей Дуда.