Рашисти скинули 12 авіабомб на Васильківку: поранені дев’ятеро людей

Російські війська завдали масованого авіаудару по Дніпропетровській області, скинувши керовані авіабомби на селище Васильківка. Під удар потрапив місцевий ринок, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, атака сталася у Васильківській громаді.

За попередніми даними, окупанти скинули на населений пункт 12 керованих авіаційних бомб. Однією з головних цілей став місцевий ринок.

Внаслідок рашистського удару поранення дістали дев’ятеро людей. Значних руйнувань зазнала ринкова інфраструктура, також частково зруйновано багатоквартирний житловий будинок.

«Горів ринок, пошкоджені 8 магазинів і 10 торгових павільйонів», — повідомив Лукашук.

Як повідомлялося, у ніч на 13 червня російські загарбники атакували Запорізьку область. Через обстріли постраждали мирні жителі, а також виникли пожежі у двох квартирах багатоповерхового будинку та господарських спорудах.

Крім того, 12 червня російський ударний безпілотник влучив у вантажний термінал «Нової пошти» у Запоріжжі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, однак обійшлося без постраждалих.