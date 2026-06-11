США вперше в історії обігнали Саудівську Аравію та РФ

США стали найбільшим у світі експортером нафти. У травні США експортували 10,5 млн. барелів на добу, Росія – 7 млн. барелів, Саудівська Аравія – 5,9 млн. барелів, повідомляє Reuters.

США десятиліттями залежали від близькосхідної нафти й у 1973 року стали однією з головних жертв нафтового ембарго ОПЕК, але ситуація кардинально змінилася після 2010 року, коли стрімко зросли видобуток нафти й газу зі сланцевих родовищ.

Після усунення від влади президента Венесуели Мадуро, США додатково отримали доступ до нафти цієї країни.

У 2015 році США скасували 40-річну заборону на експорт нафти, запроваджену після арабського нафтового ембарго.

Наприкінці весни 2026 року через скорочення експорту з Саудівської Аравії внаслідок війни з Іраном та проблем Росії, спричинених українськими ударами безпілотників та американськими санкціями, США вийшли на перше місце серед світових експортерів нафти.

Фото: maritimeprofessional.com.