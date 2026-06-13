Італія не повертає Україні евакуйованих під час війни дітей

Італія відмовляється співпрацювати з Україною у питанні повернення десятків українських дітей, яких після початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювали до країни як тимчасовий захід безпеки. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Журналісти розповіли історію працівниці дитячого будинку в Сумах Любові Рудики, яка влітку 2022 року разом із 25 вихованцями вирушила до Неаполя. За її словами, поїздка спочатку позиціонувалася як тимчасове перебування дітей за кордоном.

«Я думала, що це буде як літній табір: діти проведуть деякий час в Італії, а потім повернуться. Але потім, приблизно через три тижні, можливо, через місяць, дітей почали призначати італійським опікунам», — розповіла Рудика.

Попри те, що за українським законодавством вона була законним опікуном дітей, італійська влада не визнала цей статус. Натомість дітей розглядали як неповнолітніх без супроводу, надавали їм статус біженців та призначали місцевих опікунів.

Як зазначає CNN, така практика пов’язана з посиленими правилами захисту дітей-біженців, які Італія запровадила після міграційної кризи. Відповідно до цих норм, неповнолітніх без супроводу заборонено вивозити з території країни.

Італійська юристка Роза Емануела Ло Фаро заявила телеканалу, що деяким українським дітям обмежували контакти з усіма людьми, окрім призначених опікунів. За її словами, окремі прийомні сім’ї, які прагнуть усиновити дітей, домагаються того, щоб вони залишилися в Італії.

«Вони стверджують, що дітям тут краще, що вони добре адаптувалися, а повернення в Україну означатиме для них життя в умовах війни», — сказала вона.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив CNN, що італійська сторона не співпрацює з Україною у цьому питанні та не дозволяє перевірити умови проживання дітей.

«Ми продовжуємо надсилати офіційні запити, але представники Італії відповідають, що судова система є незалежною і вони не можуть вплинути на її рішення. Проте я вимагаю, щоб вони втрутилися», — наголосив омбудсмен.

Лубінець також різко розкритикував позицію Рима, заявивши, що вона фактично позбавляє Україну доступу до власних громадян.

Окрему увагу CNN приділяє історії хлопчика на ім’я Саша. До війни він разом із двома сестрами перебував у дитячому будинку в Сумах після того, як суд вилучив дітей із сім’ї через складні життєві обставини, не позбавивши при цьому батьківських прав їхніх батьків.

У 2022 році Саша разом із сестрами опинився в Італії. Згодом його сестрам дозволили повернутися в Україну, однак щодо самого хлопця італійський суд у квітні схвалив усиновлення сім’єю, яка виховувала його від моменту прибуття до країни.

Мати хлопця Наталія заявляє, що намагається повернути сина додому, однак не має можливості навіть поспілкуватися з ним.

«Я надіслала йому привітання на день народження, але вони взагалі не дозволяють йому говорити ні зі мною, ні з сестрами, ні з ким», — розповіла жінка.