Україна представила дрон-перехоплювач для знищення російських БПЛА, – BI

Українська компанія Wild Hornets працює над новим поколінням дронів-перехоплювачів, призначених для протидії реактивним безпілотникам Росії типу «Герань-4» та «Герань-5». Про це повідомляє Business Insider.

Останнім часом російські війська дедалі активніше застосовують модернізовані версії ударних дронів сімейства «Герань». На відміну від звичних «Герань-2», оснащених гвинтовими двигунами, нові модифікації використовують мінітурбореактивні установки, що дозволяє їм розвивати значно більшу швидкість.

Як зазначив керівник оборонної платформи Brave1 Андрій Гриценюк, українські виробники вже адаптуються до нової загрози та створюють спеціалізовані засоби перехоплення. Однією з таких розробок став безпілотник «Стінг 2», який наразі проходить завершальні етапи випробувань.

Чинна версія перехоплювача «Стінг» здатна розганятися до 280 км/год, чого достатньо для боротьби зі стандартними дронами-камікадзе. Однак цього вже недостатньо для ефективного переслідування реактивних цілей.

За даними Головного управління розвідки, швидкість польоту «Герань-4» може сягати 500 км/год. У російських військах ці апарати розглядають як спосіб знизити ефективність українських систем протидії безпілотникам.

Попри це, українські оператори вже демонструють успішні результати у боротьбі з новими загрозами. Зокрема, на початку червня одному з пілотів вдалося послідовно знищити два реактивні дрони такого типу. Водночас експерти зазначають, що перехоплення швидкісних цілей потребує значно вищого рівня підготовки та технічних можливостей.

Саме для вирішення цього завдання було створено «Стінг 2». У Wild Hornets повідомили, що новий перехоплювач спеціально розроблявся для боротьби з реактивними модифікаціями «Гераней». За словами представників компанії, система вже пройшла бойову перевірку та найближчим часом може перейти до серійного виробництва.

Україна нарощує перевагу у використанні FPV-дронів над російськими військами. На сьогодні українські підрозділи використовують такі безпілотники у співвідношенні 1,5 до 1 порівняно з противником, і цей показник продовжує зростати на користь Сил оборони.