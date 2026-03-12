Іран може атакувати Каліфорнію дронами з моря або сусідніх територій

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) попередило правоохоронні органи Західного узбережжя про потенційну загрозу з боку Ірану. За даними спецслужби, Тегеран може використати безпілотні літальні апарати для атак на регіон у відповідь на дії американської адміністрації.

Згідно з внутрішнім документом ФБР, Іран розглядає можливість запуску дронів із невстановлених суден, що перебувають поблизу узбережжя США. За оперативними даними, станом на лютий 2026 року Тегеран планував раптовий удар по цілях у Каліфорнії на випадок прямої атаки США по іранській території, повідомляє ABC News. «Ми отримали інформацію, що Іран прагнув здійснити атаку за допомогою БПЛА з судна біля узбережжя США. Наразі ми не маємо точних даних щодо часу, конкретних цілей чи виконавців цього нападу», — йдеться у повідомленні ФБР.

Експерти з безпеки зазначають, що дрони можуть бути запущені як із акваторії Тихого океану, так і з території Мексики. Колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США Джон Коен зауважив, що Іран має значну присутність і налагоджені зв’язки у Мексиці та Південній Америці.

Представники розвідки попереджають, що іранське обладнання для атак може бути заздалегідь розміщене на цивільних суднах або на суходолі поблизу кордонів США, використовуючись як «сплячий» ресурс на випадок ескалації.

Як повідомляло раніше ForUa, на тлі війни з Іраном США почали збирати Patriot по світу.