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Нетаньягу з Трампом можуть не погоджуватися вранці, а до полудня знайти спільну мову

Нетаньягу з Трампом можуть не погоджуватися вранці, а до полудня знайти спільну мову

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав, що між ним та президентом США Дональдом Трампом існують розбіжності.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що хоча у них з Трампом іноді виникають тактичні розбіжності, вони досягають згоди з основних питань, повідомляє CNBC News.

До них належать запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та загрози її застосування щодо Ізраїлю.

"Іноді у нас, як і в найкращих сім’ях, виникають такі тактичні розбіжності. Але ми завжди знаходимо спосіб їх врегулювати, і робимо це як добрі друзі", – зазначив Нетаньягу.

За його словами, вони з Трампом можуть не погоджуватися вранці, а до полудня знайти спільну мову.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІзраїльІранТрампНетаньягу
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