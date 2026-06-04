Нетаньягу з Трампом можуть не погоджуватися вранці, а до полудня знайти спільну мову

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу визнав, що між ним та президентом США Дональдом Трампом існують розбіжності.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що хоча у них з Трампом іноді виникають тактичні розбіжності, вони досягають згоди з основних питань, повідомляє CNBC News.



До них належать запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та загрози її застосування щодо Ізраїлю.



"Іноді у нас, як і в найкращих сім’ях, виникають такі тактичні розбіжності. Але ми завжди знаходимо спосіб їх врегулювати, і робимо це як добрі друзі", – зазначив Нетаньягу.



За його словами, вони з Трампом можуть не погоджуватися вранці, а до полудня знайти спільну мову.

Фото: whitehouse.gov.