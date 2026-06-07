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Суспiльство

ДТП у Києві: Audi виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою, є постраждалий

ДТП у Києві: Audi виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою, є постраждалий

У суботу, 6 червня, у Києві на проспекті Червоної Калини авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою. Про це повідомляє поліція Києва у Телеграмі.

Зазначається, що за попередніми даними, водій авто марки Audi під час руху виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

«Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські.

Раніше ForUA повідомляв, що водію автомобіля Mercedes, який напередодні спричинив смертельну ДТП у Солом’янському районі Києва, повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївДТП
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