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Полiтика

Україна заявила про координацію з Румунією після втрати морського дрону

Україна заявила про координацію з Румунією після втрати морського дрону

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Військово-морські сили ЗСУ завчасно попередили Румунію про морський безекіпажний катер, який втратив керування через дію російських засобів радіоелектронної боротьби.

За словами Тихого, після інциденту українська та румунська сторони перебувають у постійному контакті, а ситуацію вдалося оперативно взяти під контроль.

«Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення. Відтоді відповідні органи обох держав перебувають у тісному контакті, взяли ситуацію під контроль та забезпечили безпеку в цьому районі», – написав він у соцмережі Х.

У МЗС наголосили, що координація між Києвом і Бухарестом дозволила уникнути загрози для цивільного населення.

Тихий також заявив, що інцидент демонструє небезпеку, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всього регіону.

«Ефективна координація є ключовою для пом’якшення її наслідків для сусідніх країн», – додав речник українського зовнішньополітичного відомства.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСРумуніядронУкраїна-РумуніяКонстанца
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