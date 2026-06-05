Україна заявила про координацію з Румунією після втрати морського дрону

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Військово-морські сили ЗСУ завчасно попередили Румунію про морський безекіпажний катер, який втратив керування через дію російських засобів радіоелектронної боротьби.
За словами Тихого, після інциденту українська та румунська сторони перебувають у постійному контакті, а ситуацію вдалося оперативно взяти під контроль.
«Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення. Відтоді відповідні органи обох держав перебувають у тісному контакті, взяли ситуацію під контроль та забезпечили безпеку в цьому районі», – написав він у соцмережі Х.
У МЗС наголосили, що координація між Києвом і Бухарестом дозволила уникнути загрози для цивільного населення.
Тихий також заявив, що інцидент демонструє небезпеку, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всього регіону.
«Ефективна координація є ключовою для пом’якшення її наслідків для сусідніх країн», – додав речник українського зовнішньополітичного відомства.Автор: Богдан Моримух