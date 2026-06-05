Макрон анонсував зустріч «коаліції охочих» у Парижі за участи Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а 13–14 липня у Парижі відбудеться зустріч країн «коаліції охочих».

Про це французький лідер повідомив журналістам на полях саміту ЄС – Західні Балкани у Чорногорії, інформує Радіо Свобода.

«Ми побачимося з президентом Зеленським за кілька днів. І ми тут для того, щоб організовувати підтримку в рамках “коаліції охочих” і структурувати її», – заявив Макрон.

За його словами, учасників коаліції запросили до Парижа на святкування Дня взяття Бастилії 14 липня, де також відбудеться окрема робоча зустріч щодо підтримки України та безпекових питань.

Макрон наголосив, що країни коаліції прагнуть не лише координувати військову допомогу Києву, а й формувати підходи до майбутніх переговорів із Росією щодо європейської безпеки та мирного врегулювання.

Французький президент також позитивно оцінив відкритий лист Зеленського до очільника Кремля Владіміра Путіна із закликом до прямих переговорів.

На думку Макрона, саме Україна та Росія мають визначати параметри можливого припинення вогню і мирного плану, однак європейські країни також повинні брати участь у цьому процесі, оскільки йдеться про майбутню архітектуру безпеки Європи.

Водночас президент Франції відкинув ідею залишити Росії весь Донбас.

«Сьогодні така пропозиція більше не повинна існувати з огляду на реальність на місці», – заявив він.

Напередодні Зеленський повідомляв про підготовку нових зустрічей із ключовими європейськими партнерами. За даними медіа, президент України також може взяти участь у саміті Групи семи, який відбудеться у Франції.

«Коаліція охочих» об’єднує держави, які підтримують Україну та обговорюють довгострокові гарантії безпеки, зокрема можливе розміщення міжнародних сил стримування після завершення війни.