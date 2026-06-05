У Польщі не припиняють скандал навколо указу Зеленського про Героїв УПА

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав Україну переглянути рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування «імени Героїв УПА». На його думку, Україна має вшановувати насамперед сучасних військових, які воюють проти російської агресії.

Відповідне відеозвернення оприлюднило Міністерство оборони Польщі.

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща з початку повномасштабного вторгнення підтримувала Україну військово, гуманітарно та політично, оскільки вважає незалежну Україну важливою для безпеки всього регіону.

Водночас він заявив, що рішення Києва щодо назви підрозділу викликало в Польщі «біль, занепокоєння та протест».

Польський міністр визнав, що частина українців сприймає УПА як символ боротьби проти Радянського Союзу, однак у Польщі це формування асоціюють із злочинами проти цивільного населення під час Волинської трагедії.

За словами Косіняка-Камиша, Польща не покладає відповідальність за ці події на весь український народ, наголошуючи, що деякі українці рятували поляків і саме вони, на його думку, є «справжніми героями».

Він також заявив, що Україна сьогодні має власних героїв — військових, які боронять державу від російського вторгнення, і саме їх варто ставити в центр державної політики пам’яти.

«Їм не потрібні покровителі, які роз’єднують союзників», — наголосив глава польського Міноборони.

Косіняк-Камиш закликав українську владу знайти іншу форму вшанування військових, яка, за його словами, не ображатиме пам’ять польських жертв Волинської трагедії.

При цьому він запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну, але «справжня дружба вимагає правди».

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування «імени Героїв УПА».

Після цього низка польських політиків і публічних діячів виступили з критикою рішення. Зокрема, експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що Зеленський «образив поляків», а колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», вручений йому українським президентом. У польському Любліні також зняли прапор України з будівлі міської ратуші.

До речі, польський медійник і публіцист Єжи Вуйцик у своїй статті розкритикував реакцію польського політикуму та частини медіа на українську політику пам’яти, назвавши її проявом подвійних стандартів і політичного лицемірства.

Автор зазначає, що кожне загострення у польсько-українських історичних дискусіях супроводжується хвилею публічного обурення у Польщі, звинуваченнями на адресу Києва та тезами про «невдячність України». На його думку, така реакція часто не враховує реалій повномасштабної війни та використовується у внутрішньополітичній боротьбі.

На думку автора, вимоги до України переглянути політику пам’яті під зовнішнім тиском є проявом подвійних стандартів і спробою нав’язати суверенній державі зовнішні критерії історичної оцінки.

Довідка:

Філософ Олексій Панич нагадав, що в Польщі вже існує військовий підрозділ — 8-ма дивізія піхоти Армії Крайової, створена у 2023 році рішенням уряду партії «Право і справедливість» на чолі з Матеушем Моравецьким, названа на честь формації, яка брала участь у фізичному знищенні українців.

Панич наголосив, що в Україні не було масштабної негативної реакції на створення цього формування, хоча участь окремих підрозділів Армії Крайової у вбивствах українського цивільного населення під час Другої світової війни є добре відомим історичним фактом.

Також він навів приклади інших польських військових формувань, названих на честь діячів, яких в Україні пов’язують зі злочинними антиукраїнськими акціями. Зокрема, йдеться про 1-шу Підляську бригаду територіальної оборони імени Владислава Лінярського «Мстіслава» та 9-й Вармінський розвідувальний полк імени Зиґмунта Шендзеляжа «Лупашки».

На думку Панича, нинішня хвиля критики на адресу України з боку частини польських політиків та коментаторів демонструє вибірковий підхід до історичної пам’яти та трактування суперечливих сторінок минулого.