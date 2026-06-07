Армія ворога за добу втратила на війні проти України ще 1350 військових та два засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2026 року, становлять близько 1 373 620 осіб, з них 1350 - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також російська армія втратила 11 989 (+6) танків, бойових броньованих машин – 24 700 (+4), артилерійських систем – 43 479 (+82), РСЗВ – 1 844 (+7), засобів ППО – 1 407 (+2), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393), спеціальної техніки – 4 257 (+4).