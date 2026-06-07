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Війна

Армія ворога за добу втратила на війні проти України ще 1350 військових та два засоби ППО

Армія ворога за добу втратила на війні проти України ще 1350 військових та два засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2026 року, становлять близько 1 373 620 осіб, з них 1350 - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також російська армія втратила 11 989 (+6) танків, бойових броньованих машин – 24 700 (+4), артилерійських систем – 43 479 (+82), РСЗВ – 1 844 (+7), засобів ППО – 1 407 (+2), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393), спеціальної техніки – 4 257 (+4).

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфзведення Генштабубойові втрати РФ
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