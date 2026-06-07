У США на фестивалі сталася стрілянина

В американському штаті Огайо на фестивалі Old West End у місті Толедо сталася стрілянина. Про це повідомила поліція Толедо.

Приблизно о 17:37 6 червня поліцейські Толедо відреагували на повідомлення про людину, яка отримала вогнепальне поранення в районі Делавер-авеню та Гленвуд-авеню, неподалік від фестивалю Old West End. Прибувши на місце, правоохоронці виявили декількох потерпілих від вогнепальних поранень. Багатьох потерпілих доправили до найближчих медичних закладів для надання допомоги.

Поліцейське управління Толедо активно розшукує підозрюваного або підозрюваних, причетних до інциденту.

Наразі розслідування проводиться на місцях події в районі Делавер-авеню та Робінвуд-авеню. Мешканців та відвідувачів просять уникати цього району та очікувати значної присутності поліції, оскільки поліцейські продовжують пошуки, а слідчі працюють над з’ясуванням обставин інциденту.