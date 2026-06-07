Очільник МЗС України попередили Кремль про наслідки після відмови Путіна від переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Володимир Путін змарнував можливість вийти з провальної для Росії війни, відмовившись від пропозиції президента Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів. Про це Сибіга написав у соцмережі X.

За словами глави МЗС, відмова путіна є поганою новиною для росіян, оскільки ситуація для Росії надалі лише погіршуватиметься.

«Втрати на полі бою зростатимуть. Невдачі ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка буде все глибше занурюватися в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення», – написав міністр.

Сибіга також заявив, що в Росії вже немає безпечних місць, які могли б бути «звільнені від довгострокових санкцій України», маючи на увазі далекобійні удари. За його словами, інтенсивність атак продовжуватиме зростати.

Окрім цього, міжнародний тиск на Росію, за словами міністра, не ослабне, а лише посилюватиметься. Йдеться, зокрема, про використання заморожених активів, заборони на поїздки та відповідальність за злочини.

«Усе це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою, і йому краще відмовитися від своїх наївних сподівань на швидкий крах України, ослаблення підтримки з боку партнерів або зниження тиску на росію», – зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне врегулювання, однак умови для неї будуть значно гіршими.

«Відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України», – підсумував він.

ForUA нагадує, 4 червня Зеленський написав відкритого листа Путіну, у якому заявив про готовність України завершити війну шляхом прямих переговорів і закликав очільника Кремля визначити дату та місце зустрічі.

Путін у відповідь заявив, що не бачить сенсу в особистій зустрічі із Зеленським. Після цього український президент сказав, що Путін не хоче миру й знову обирає продовження війни.