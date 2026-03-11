На тлі війни з Іраном США почали збирати Patriot по світу

На тлі загострення конфлікту з Іраном Сполучені Штати, імовірно, перекидають частину систем протиповітряної оборони з Південної Кореї на Близький Схід. Це викликає занепокоєння у Сеулі щодо можливого впливу на стримування загрози з боку Північної Кореї, повідомляє агентство Yonhap.

За інформацією агентства, США можуть переміщувати батареї Patriot та частину системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Проте офіційного підтвердження з боку південнокорейських військових або контингенту США в Південній Кореї (USFK) наразі немає.

Ще у перший день війни на Близькому Сході президент Лі Чже Мьон допускав такий сценарій. Він зазначав: «Залежно від розвитку ситуації американські війська в Південній Кореї можуть відправити частину систем протиповітряної оборони за кордон відповідно до своїх військових потреб. Хоча ми висловили свою незгоду, реальність така, що ми не можемо повністю відстояти свою позицію».

За даними спостережень за польотами в режимі реального часу, з авіабази Осан вилетіли щонайменше два військово-транспортні літаки C-5 та 11 C-17, що підсилює припущення про переміщення систем Patriot на Близький Схід. Раніше Washington Post повідомляла, що Пентагон також переміщує частину системи THAAD, яка є ключовою для багаторівневої протиракетної оборони Південної Кореї.

Ситуація викликає занепокоєння, оскільки перекидання систем може вплинути на стримування загрози з боку Північної Кореї. Однак експерти зазначають, що передислоковані системи, ймовірно, є запасними, а США намагаються компенсувати дефіцит ракет після ударів Ірану по регіону.

Уряд Південної Кореї оцінює можливі ризики перекидання американських систем, але підкреслює, що це не підриває загальної стратегії стримування Північної Кореї. Передислоковані системи частково можуть замінити батареї Patriot та систему Cheongung-II середньої дальності, але альтернативи для THAAD у країни наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, ескалація на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки має прямий вплив на добробут українців.