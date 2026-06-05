Єленський звинуватив УПЦ МП у затягуванні суду та співпраці з лобістами, які дискредитують Україну

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський заявив, що Українська православна церква Московського патріархату може втратити статус афілійованої з Російською православною церквою, якщо виконає вимоги припису ДЕСС. У такому разі позов про припинення діяльности церкви буде відкликано.

За словами Єленського, судовий процес щодо припинення діяльности Київської митрополії УПЦ МП досі не перейшов до розгляду справи по суті через численні зустрічні позови та затягування процесу.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» він заявив, що керівництво Київської митрополії намагається не допустити розгляду справи по суті, оскільки тоді доведеться пояснювати причини збереження підпорядкування Московському патріархату.

Також Єленський стверджує, що УПЦ МП залучала закордонні лобістські компанії для дискредитації України. Зокрема, за його словами, у 2024–2025 роках було сплачено 180 тисяч доларів фірмі Роберта Амстердама, який закликав не надавати допомогу Україні.

Голова ДЕСС наголосив, що Київська митрополія може у будь-який момент виконати вимоги припису, після чого закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» не застосовуватиметься до неї.

Крім того, Держетнополітики планує перевіряти релігійні організації, які входять до структури УПЦ МП або пов’язані з нею, на предмет афілійованості з РПЦ.

«У разі встановлення такої афіліації кожна із цих організацій отримає припис про усунення порушень законодавства про свободу совісти», – заявив Єленський.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльности релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою. У 2025 році ДЕСС заявила про виявлення ознак зв’язку УПЦ МП із РПЦ та подала позов до суду про припинення діяльності церкви.

Сама УПЦ МП заперечує зв’язок із Російською православною церквою та оскаржує рішення Держетнополітики у суді.