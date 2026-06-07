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Спорт

«Ролан Гаррос-2026»: Стала відома переможниця жіночого фіналу

«Ролан Гаррос-2026»: Стала відома переможниця жіночого фіналу

У Парижі завершився жіночий фінал другого в сезоні турніру серії Gand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу («Ролан Гаррос»).

У вирішальному матчі одиночного розряду восьма «ракетка» світу «нейтральна» Мірра Андрєєва за майже 1,5 години здобула перемогу над «кваліфаєркою» полькою Маєю Хвалінською (№114) - 6:3 6:2 і вперше в кар'єрі виграла «Ролан Гаррос».

Як повідомлялося, друга «ракетка» України Марта Костюк (№15) завершила виступ на «Ролан Гаррос-2026»у півфіналі, де поступилася майбутній переможниці.

ForUA зазначає, відкритий чемпіонат Франції завершиться 7 червня фіналом у чоловічому одиночному розряді, в якому зійдуться італієць Флавіо Коболлі (№14) та представник Німеччини Олександр Звєрєв (№3).

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

тенісНовини спортуРолан Гаррос
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