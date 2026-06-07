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Мінтранс КНР розпочав морську операцію біля східного узбережжя Тайваню

Мінтранс КНР розпочав морську операцію біля східного узбережжя Тайваню

Міністерство транспорту Китаю оголосило про початок спеціальної операції із забезпечення дотримання правопорядку на морському транспорті у водах на схід від острова Тайвань. Про це повідомляє China Daily.

«Метою операції є всебічне забезпечення адміністративно-правової юрисдикції Китаю на морі, посилення патрулювання і правоохоронної діяльності у віддалених морських районах, зміцнення контролю за судноплавством, забезпечення безпеки морського руху і захист державних прав та інтересів», – ідеться в повідомленні.

В операції беруть участь адміністрації морської безпеки провінцій Фуцзянь та Гуандун, а також Центр підтримки навігації та Бюро порятунку у Східнокитайському морі.

У Мінтрансі КНР зазначили, що такі дії є необхідним заходом у відповідь на оголошення Японією та Філіппінами про початок переговорів стосовно делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу між двома країнами на схід від острова Тайвань, який у Пекіні вважають провінцією Китаю.

На думку китайської сторони розмежування морських зон поблизу Тайваню без участі Китаю є серйозним порушенням його територіального суверенітету і морських прав та інтересів.

Терміни проведення операції, залучені сили та засоби чи інші деталі наразі не розкриваються.

Раніше ForUA повідомляв, що Тайвань заявив про посилення тиску з боку Китаю і перше проведення береговою охороною КНР та її дослідницьким судном операції у водах поблизу контрольованих Тайбеєм стратегічно розташованих островів у Південнокитайському морі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КитайвійськовіТайваньспецопераціяморе
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