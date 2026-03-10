Перемога майже досягнута, війна з Іраном може закінчитися за один день, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція США та Ізраїлю проти Ірану була короткочасною, але ефективною, а перемога вже багато в чому досягнута. «Наша країна дійсно процвітає. Ми здійснили невелику поїздку, щоб позбутися зла. Думаю, ви побачите, що це буде короткочасна операція», — заявив Трамп.

За його словами, США разом з Ізраїлем розгромили ворога, продемонструвавши перевагу в технічних навичках та військовій силі. Трамп зазначив, що іранські безпілотники та ракети були повністю знищені, а флот Ірану майже зник: «Усе лежить на дні океану — 46 кораблів. Ви можете в це повірити?» — сказав Трамп. Він додав, що був трохи розлючений, коли військові почали топити кораблі замість того, щоб їх захоплювати, проте отримав відповідь, що топити “веселіше”.

На прес-конференції Трамп уточнив цифри та масштаби ударів:

- Понад 5000 ударів по іранських цілях уже завдано.

- 46–51 корабель Ірану знищені та лежать на дні океану.

- Повністю ліквідовано іранські дрони та ракети, а всі відомі об’єкти з виробництва безпілотників під ударом.

Він підкреслив, що всі сили Ірану майже знищені, і операція практично завершена. Трамп також припустив, що війну проти Ірану можна завершити за один день, якщо буде потрібно, і що остаточна перемога США неминуча. «Ми вже здобули перемогу в багатьох відношеннях, але нам цього недостатньо. Скоро цьому прийде кінець», — резюмував президент.

Цей виступ підтверджує рішучість США та Ізраїлю продовжувати боротьбу з Іраном, та водночас наголошує на масштабі завданих ударів та готовності Вашингтону швидко завершити конфлікт.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп відкинув переговори з Іраном і закликав до його капітуляції.