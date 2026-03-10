﻿
Свiт

Трамп пообіцяв стерти Іран з карти світу у разі нафтової блокади

Трамп пообіцяв стерти Іран з карти світу у разі нафтової блокади

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана. Він заявив, що будь-яка спроба Ірану перекрити рух нафти в Ормузькій протоці призведе до нищівної відповіді з боку Сполучених Штатів.

За словами Трампа, у разі провокацій США вдарять по Ірану «у 20 разів сильніше», ніж будь-коли раніше. Політик наголосив, що під ударом опиняться цілі, знищення яких унеможливить відновлення Ірану як нації.

«Смерть, вогонь і гнів пануватимуть над ними. Я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося», — зазначив Трамп.

Президент США також додав, що захист стабільності постачань через протоку є «подарунком» для Китаю та інших держав, які залежать від цього торгового шляху. Трамп висловив сподівання, що такий жест з боку Вашингтона буде оцінений світовою спільнотою.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ІранТрампОрмузька протокавійна на Близькому Сході
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Після стрибка нафта обвалилася на 24 долари за барель
Свiт 10.03.2026 08:11:54
Після стрибка нафта обвалилася на 24 долари за барель
Читати
Перемога майже досягнута, війна з Іраном може закінчитися за один день, - Трамп
Головне 10.03.2026 07:52:03
Перемога майже досягнута, війна з Іраном може закінчитися за один день, - Трамп
Читати
Трамп розповів деталі розмови з Путіним
Головне 10.03.2026 07:16:47
Трамп розповів деталі розмови з Путіним
Читати

Популярнi статтi