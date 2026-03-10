Держзбори Угорщини підтримали резолюцію проти вступу України до ЄС

Державні збори Угорщини ухвалили резолюцію із закликом не надавати фінансову допомогу Україна та перешкоджати її вступу до Європейського Союзу. Про це повідомив представник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі X.

За його словами, парламент підтримав документ, який виступає проти приєднання України до ЄС, подальшого фінансування війни та ініціатив із перетворення Євросоюзу на військово-політичний союз.

Під час голосування резолюцію підтримали 142 депутати, проти висловилися 28, ще четверо утрималися.

У тексті документа зазначається, що Україна не повинна ставати членом ЄС, оскільки перебуває в стані війни. На думку угорських парламентарів, її вступ може створити ризик прямого втягнення Євросоюзу у збройний конфлікт.

Крім того, автори резолюції вважають, що приєднання України до ЄС суттєво збільшить навантаження на бюджет об’єднання.

Документ також містить заклик не надавати Україні фінансову допомогу та не передавати озброєння.