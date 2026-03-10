Невидимі й смертоносні: українські ударні безпілотники виходять на новий рівень

Українська оборонна компанія FirePoint виробляє близько 200 далекобійних ударних безпілотників щодня і має можливість швидко збільшити ці обсяги, заявив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман.

Йдеться про безпілотні апарати для глибоких ударів по території Росії, зокрема сімейства FP-1 та FP-2.

FP-1 несе бойову частину масою понад 100 кг та здатен долати до 1000 км. Після модернізації паливний бак перенесли у крило, що дозволило збільшити дальність і масу бойового заряду до 105 кг.

FP-2 призначений для ударів на відстані до 200 км від лінії фронту, після модернізації бойова частина зросла до 158 кг.

За час війни компанія вже змінила щонайменше сім поколінь навігаційних рішень для своїх апаратів. Зараз тестують систему наведення без GPS — за допомогою зіставлення зображення місцевості (map-matching) на базі дешевої нічної камери. Це дозволяє дрону точно влучати в ціль навіть без супутникового сигналу.

Штілерман також повідомив, що виробництво компанії розосереджене по всій Україні на понад 50 майданчиках, що дозволяє швидко відновлювати роботу навіть після ударів.

