Космічний апарат NASA сьогодні вночі може впасти на Землю

Космічний зонд Van Allen Probe A, запущений понад десять років тому для дослідження радіаційних поясів Землі, почав поступово сходити з орбіти і найближчим часом може увійти в атмосферу планети. Про це повідомляє видання Space.com.

Апарат вагою близько 600 кілограмів запустило NASA у серпні 2012 року разом із «близнюком» Van Allen Probe B. Їхнім завданням було дослідження радіаційних поясів навколо Земля.

За попередніми розрахунками, зонд може увійти в атмосферу у ніч на 10 березня приблизно опівночі за київським часом, хоча момент входження може змінитися на кілька годин.

Радіаційні пояси Землі — це кільця заряджених частинок, які утримує магнітне поле планети. Вони відіграють важливу роль у захисті від космічного випромінювання, сонячних бур і потоків сонячного вітру. Такі явища можуть становити загрозу для астронавтів, супутників, а також для систем зв’язку, навігації та електромереж на Землі.

Для їхнього дослідження NASA відправило два зонди, які працювали на високоеліптичній орбіті на відстані приблизно від 618 до понад 30 тисяч кілометрів від планети. Протягом кількох років апарати досліджували радіаційні пояси безпосередньо зсередини, а зібрані ними дані науковці аналізують і сьогодні.

Місія завершилася у 2019 році після того, як у космічних апаратів закінчилося паливо. Спочатку очікувалося, що вони залишатимуться на орбіті щонайменше до 2034 року. Однак підвищена активність Сонце призвела до розширення атмосфери Землі, що прискорило зниження орбіти.

За оновленими прогнозами, Van Allen Probe B може зійти з орбіти приблизно у 2030 році, тоді як Van Allen Probe A увійде в атмосферу вже найближчими днями.

У NASA очікують, що більша частина апарата згорить під час входження в атмосферу. Невеликі уламки можуть досягти поверхні планети, однак ризик для людей оцінюють як дуже низький — приблизно один шанс із 4200. Найімовірніше, фрагменти впадуть в океан, який покриває близько 70% поверхні Землі.