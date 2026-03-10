﻿
Свiт

У Конгресі занепокоєні швидкими витратами зброї США у війні з Іраном

США витратили боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів упродовж перших двох днів війни проти Іран. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох співрозмовників, які ознайомлені з оцінкою Пентагон, переданою Конгрес США.

За даними джерел, загальна сума витрат на боєприпаси за цей період становить близько 5,6 млрд доларів. Такі темпи використання озброєнь викликають занепокоєння серед законодавців у Капітолії, оскільки Міністерство оборони США швидко витрачає сучасні системи озброєння, зокрема високоточні далекобійні боєприпаси, які активно застосовували на початку бойових дій.

Крім того, США разом із союзниками витрачають значні обсяги боєприпасів протиповітряної оборони для перехоплення іранських балістичних ракет і безпілотників. За словами сенатора від штату Аризона Марк Келлі, Іран має «величезні запаси» таких озброєнь.

Келлі зазначив, що сенатори планують і надалі обговорювати за закритими дверима щоденні витрати США на цей конфлікт.

Джерела в Конгресі також повідомили CNN, що у разі продовження війни адміністрація, ймовірно, буде змушена звернутися до законодавців із проханням про додаткове фінансування для виробництва нових боєприпасів.

Тим часом у Європейському Союзі занепокоєні тим, що оборонні ресурси, зокрема системи протиповітряної оборони, які могли б бути потрібні Україна, нині спрямовуються на Близький Схід. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння Україні в межах програми PURL, зокрема ракет до систем ППО.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп розкритикував попередню адміністрацію Джо Байден за безоплатне передання боєприпасів Україні, заявивши, що їх могли б продати країнам Близького Сходу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАзброяІзраїльбоєприпасиавіаудар США по Ірану
