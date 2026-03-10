﻿
Війна

ЗСУ знищили заводи, арсенали та пошкодили ключові полігони Росії

Упродовж січня–лютого 2026 року Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах російського військово-промислового комплексу. У результаті було уражено три великі підприємства ВПК, два арсенали та один із ключових ракетних полігонів Росії, повідомили у Міністерство оборони України.

У ніч на 13 січня українські сили атакували підприємство Атлант Аеро у місті Таганрог Ростовської області. Для удару використовували ракети українського виробництва. Завод займається проєктуванням, виготовленням і випробуванням ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також виробляє комплектуючі для дрона «Оріон».

5 лютого Сили оборони завдали удару по полігону Капустин Яр в Астраханській області. Пошкоджено технічну споруду, що обслуговувала балістичні ракети середньої дальності, монтажний корпус та склад матеріально-технічного забезпечення. Цей полігон є одним із головних центрів випробування нових російських озброєнь.

9 лютого українські військові атакували склад безпілотників поблизу Ростов-на-Дону. У результаті було знищено три контейнери з FPV-дронами та комплектуючими — загалом близько 6 тисяч безпілотників.

У ніч на 12 лютого під удар потрапив арсенал ГРАУ поблизу селища Катлубань у Волгоградській області. Там зберігалися ракети, боєприпаси та вибухові речовини. Після атаки сталися потужні вибухи та вторинна детонація.

Також українські сили завдали удару по Мічуринському заводуу «Прогрес» у місті Мічурінськ Тамбовської області — підприємству, яке виробляє високотехнологічне обладнання для авіаційних і ракетних систем. На території заводу спалахнула пожежа.

У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України вдарили по Воткінському заводу у місті Воткінськ. Для атаки застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго», унаслідок чого було зруйновано виробничий цех №22. На цьому підприємстві виробляють міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс», ракети «Булава» для підводних човнів проєкту «Борей-А», а також ракети для оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та авіаційного комплексу «Кинжал».

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ адаптували повітряні кулі для війни дронів.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУполігонудари по РФВПК РФ
