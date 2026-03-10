Україна покарала санкціями суддів РФ за сфабриковані справи проти військових

Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських суддів, а також про продовження обмежень щодо низки компаній із Росії. Відповідні документи оприлюднено на сайті Офіс президента України.

До санкційного списку внесли 41 суддю. Серед них — 38 громадян Росії, які виносили вироки українським військовим, що перебувають у полоні, а також троє колаборантів із тимчасово окупованих територій.

Радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що серед підсанкційних осіб є колишні громадяни України, які перейшли на бік окупантів.

За його словами, деякі з цих суддів брали участь у винесенні сфальсифікованих вироків українським військовополоненим. Зокрема, один із них протягом тижня засудив дев’ятьох українських військових, звинувативши їх у тероризмі. Також до списку потрапили судді, які ухвалювали рішення проти громадських діячів, активістів і журналістів через їхні політичні або релігійні погляди.

Крім того, санкції запровадили щодо суддів із окупованого Донецьк, які винесли смертні вироки одному добровольцю з Марокко та двом громадянам Великої Британії. Вони воювали у складі Збройних сил України і потрапили в російський полон.

Окремим указом Зеленський продовжив санкції щодо 11 російських компаній, обмеження проти яких запроваджували у 2021 та 2023 роках і строк їхньої дії спливав. У Офісі президента України повідомили, що за цей час три з цих компаній припинили діяльність і зникли з ринку.

Продовжені санкції, зокрема, стосуються підприємства з обслуговування вертольотів типу «Ка» і «Мі», виробника безпілотників, а також компаній, причетних до будівництва Кримського мосту.