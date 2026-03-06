Трамп відкинув переговори з Іраном і закликав до його капітуляції

Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливості укладення угоди з Іран після початку масштабної військової операції. За його словами, єдиним прийнятним варіантом для Тегерана є безумовна капітуляція.

«З Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Після цього, а також після обрання великого і прийнятного лідера, ми разом із нашими союзниками працюватимемо, щоб повернути Іран із межі знищення і зробити його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли», — написав президент США.

Трамп також перефразував свій передвиборчий лозунг Make America Great Again, запропонувавши новий варіант — Make Iran Great Again.

Раніше він заявляв, що для переговорів із Тегераном уже «занадто пізно». За словами Трампа, іранська протиповітряна оборона, військово-повітряні та військово-морські сили, а також керівництво країни зазнали серйозних втрат.

Водночас президент США зазначив, що Вашингтон має відігравати вирішальну роль у визначенні майбутнього верховного лідера Ірану, щоб гарантувати стабільність у регіоні.

За даними медіа, Росія передає Тегерану інформацію про розташування американських військових на Близькому Сході.

Тим часом начальник Генерального штабу Ізраїль Еяль Замір оголосив про початок нового етапу військової операції, метою якої є остаточне руйнування військового потенціалу Ірану.

Попри значні втрати іранського керівництва та сотні знищених об’єктів, експерти попереджають про можливі ризики для глобальної безпеки. Зокрема, повідомляється про швидке скорочення запасів ракет у США на тлі великих арсеналів дешевих іранських безпілотників.

Своєю чергою міністр оборони США Піт Гегсет заявив про намір прискорити операцію проти Ірану. Він очікує, що американські та ізраїльські військові менш ніж за тиждень зможуть встановити повний контроль над повітряним простором країни.