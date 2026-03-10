Трамп хоче вбити нового лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати операцію з фізичного усунення новообраного верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, якщо Тегеран відмовиться виконувати стратегічні вимоги Вашингтона. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела в оточенні американського лідера.

За даними журналістів, Трамп у приватних розмовах з помічниками чітко дав зрозуміти: США не терпітимуть подальшої ескалації. Головною умовою для збереження життя спадкоємця покійного Алі Хаменеї є повна зупинка іранської ядерної програми та ряд інших поступок у регіональній політиці.

Позиція Білого дому

В адміністрації Трампа наразі панує скептицизм щодо можливості дипломатичного врегулювання. Аналітики вважають Хаменеї-молодшого прихильником "жорсткої лінії" свого батька. Очікується, що він продовжить агресивний курс, не намагаючись шукати компромісів із Заходом.

Роль Ізраїлю в операції

Джерела вказують на те, що Сполучені Штати навряд чи виконуватимуть таку операцію власними силами. Найімовірнішим сценарієм вважається залучення Ізраїлю. Спецслужби цієї країни мають необхідні ресурси та досвід для проведення операцій подібного рівня складності на території Ірану.

Наразі офіційні представники Білого дому та уряду Ізраїлю відмовляються від публічних коментарів щодо цієї інформації, проте напруженість у відносинах між країнами досягла критичної точки.