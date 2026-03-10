﻿
Суспiльство

У роботі «Резерв+» виникли проблеми

Користувачі повідомляють про масовий збій у роботі мобільного застосунку Резерв+. Під час спроби увійти до сервісу на екрані з’являється повідомлення про технічну проблему.

У повідомленні зазначається, що сервіс тимчасово недоступний, а користувачам рекомендують спробувати зайти до застосунку пізніше.

Причини збою наразі офіційно не названі. Водночас не виключено, що проблеми можуть бути пов’язані з технічним оновленням сервісу.

Раніше у застосунку Резерв+ з’явилася можливість записуватися до Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки через електронну чергу.

Крім того, сервіс дозволяє українським чоловікам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

резерв+застосунок
