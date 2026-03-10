Іран підвищує ставки: важкі ракети, збільшена дальність та площа ураження

Іранська влада анонсувала запуск ракет із боєголовками вагою близько 1000 кг, здатних завдавати значних руйнувань. Про це повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції Мусаві.

Він заявив, що відтепер жодна ракета не буде легшою за одну тонну. За його словами, дальність польоту та площа ураження наступних ударів будуть значно більшими, а інтенсивність атак — вищою.

Радник із зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі підтвердив готовність країни до затяжного конфлікту зі США. Він зазначив, що завершити війну можуть лише економічні проблеми, які змусили б інші держави втрутитися.

На цьому тлі тристоронню зустріч відклали за пропозицією США через загострення ситуації навколо Ірану.

Як повідомляло раніше ForUa, ескалація на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки має прямий вплив на добробут українців.