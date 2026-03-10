Парламент провалив голосування щодо позбавлення нагород Сергія Бубки та Яни Клочкової

Верховна Рада України не підтримала пропозицію звернутися до Володимира Зеленського із запитом щодо позбавлення державних нагород і почесних звань спортсменів Сергія Бубку та Яну Клочкову.

Під час голосування за відповідне рішення проголосували лише 112 народних депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення постанови.

Раніше президент уже підписував указ про припинення державних стипендій Бубці, Клочковій та ще низці призерів і чемпіонів Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор і Дефлімпійських ігор.

Сергій Бубка є олімпійським чемпіоном зі стрибків із жердиною. Він здобув золото на Літніх Олімпійських іграх 1988 у Сеулі. Після завершення спортивної кар’єри очолював Національний олімпійський комітет України, а нині є членом Міжнародного олімпійського комітету.

Останнім часом питання його нагород порушував український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Зимових Олімпійських ігор 2026 через шолом із зображенням загиблих українських спортсменів. Виступаючи у парламенті, він закликав позбавити Бубку звання Героя України, заявивши, що тому не місце серед відзначених державою.

У 2023 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що Бубка є співвласником трьох компаній, зареєстрованих у Росії. Того ж року його брату оголосили підозру у співпраці з окупаційною владою.

Яна Клочкова — чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання, відома як «Золота рибка». За даними медіа, у 2022 році вона виїхала до Сімферополя в окупованому Криму. Відтоді спортсменка закрила свій профіль у соцмережах і майже не з’являється в публічному просторі.