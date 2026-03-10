Українська армія стала однією з найбільших у світі — рейтинг

Видання Business Insider, проаналізувавши звіт Міжнародний інститут стратегічних досліджень «Військовий баланс 2026 року», оприлюднило рейтинг найбільших армій світу за чисельністю військовослужбовців.

Лідером списку став Китай, армія якого налічує близько 2,035 млн військових, а оборонний бюджет становить $251,3 млрд.

Друге місце посідає Індія з приблизно 1,5 млн військовослужбовців і бюджетом $78,3 млрд.

На третьому місці — США, де чисельність армії становить 1,34 млн осіб, а оборонний бюджет є найбільшим у світі — $921 млрд.

Четверту позицію займає Північна Корея з приблизно 1,28 млн військових, однак дані про її оборонні витрати не розголошуються.

Росія опинилася на п’ятому місці — близько 1,264 млн військовослужбовців та оборонний бюджет $161,2 млрд.

Україна посіла шосте місце у рейтингу. За оцінками аналітиків, чисельність Збройних сил України становить приблизно 677 тисяч військових, а оборонний бюджет — $44,4 млрд.

Десятка найбільших армій світу

Китай — 2,035 млн

Індія — 1,501 млн

США — 1,34 млн

Північна Корея — 1,28 млн

Росія — 1,264 млн

Україна — 677 тис.

Пакистан — 660 тис.

Іран — 610 тис.

Ефіопія — 503 тис.

Південна Корея — 450 тис.

Аналітики наголошують, що чисельність армії не є єдиним критерієм військової потужності. На реальну силу держави впливають також рівень технологій і озброєння, боєготовність підрозділів, розвиток авіації та флоту, ефективність систем управління військами та наявність стратегічного стримування, зокрема ядерної зброї.

