ЗСУ випереджають російських окупантів останні пів року – ISW

За останні шість місяців українські війська досягли більш помітних успіхів на фронті, ніж російська армія. Росія за три з половиною роки вторгнення захопила територію меншого розміру, ніж Ліван або округ Лос-Анджелес. Наразі окупанти контролюють 19,4% української території, з яких 7% вони захопили ще у 2014 році. Після контрнаступів ЗСУ контроль Росії зменшився до 17,9%, повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики зазначають, що за півтора року Росія захопила лише 1,5% додаткових територій, при цьому понесла значні людські та фінансові втрати.

Українські війська активно відтісняють противника локальними контратаками: минулої осені було звільнено Куп’янськ, а останнім часом вдалося повернути важливі позиції у Запорізькій та Дніпропетровській областях. ЗСУ також застосовують дрони та крилаті ракети вітчизняного виробництва, що забезпечує перевагу у технологіях та оперативних діях.

За оцінкою ISW, дії Кремля з імітації готовності до переговорів мають політичний характер. Росія претендує на контроль над українськими територіями та намагається виграти час для можливих нових атак.

