Україна завдала удару по базі та нафтотерміналу в Краснодарському краї

У ніч на 2 березня Служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала удару по російському порту «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Про це цілій низці провідних ЗМІ України повідомили джерела в українських спецслужбах.

За їхніми даними, було уражено морський тральщик «Валєнтін Пікуль», протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов», а також об’єкти протиповітряної оборони та нафтовий термінал «Шесхаріс».

Під час атаки знищено радар наведення 30Н6Е2 зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ-2 «Фаворит» і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2». Крім того, пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів термінала. У порту спалахнула масштабна пожежа, яка тривала всю ніч.

За інформацією співрозмовників, серед російських військових є втрати: загинули троє моряків, ще 14 отримали поранення.

Раніше, 2 березня, було повідомлено про враження нафтотермінала «Шесхаріс» і військово-морської бази «Новоросійськ». Також 29 листопада була атака на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму, що транспортує нафту з Казахстану та Росії на світові ринки. У Силах оборони України цю атаку офіційно не підтверджували.