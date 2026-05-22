Полiтика

Довіри нуль: Євросоюз не бачить сенсу в участі Білорусі як посередника у мирних переговорах

Режим Лукашенка давно підтримує військову агресію Росії проти України, тому немає сенсу обговорювати ідею участі Білорусі як посередника у мирних переговорах.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіппер, яка виступила сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

На прохання прокоментувати готовність Лукашенка приєднатися до мирних переговорів щодо України в якості посередника, речниця відповіла: «Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього нуль».

«Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва. Ми прагнемо до довготривалого та справедливого миру в Україні», - заявила Хіппер.

Вона додала, що в ЄС тривають дискусії щодо того, яких поступок необхідно вимагати від Росії для досягнення миру.

Водночас ЄС не бачить у Росії жодної доброї волі у змістовній взаємодії щодо питання мирних перемовин.

 

 Автор: Сергій Ваха

ЄСБілорусьмирні переговоривійна в УкраїніОлександр Лукашенко
