Розкол у НАТО: п’ять держав виступили проти плану підтримки України

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо зобов’язання союзників витрачати 0,25% ВВП на військову допомогу Україні, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Рютте планував винести цю ініціативу на затвердження під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі, однак згодом визнав, що пропозиція не має достатньої підтримки і, ймовірно, не буде офіційно подана.

Водночас щонайменше сім країн-членів Альянсу, які вже витрачають на допомогу Україні понад 0,25% ВВП, підтримали цю ідею. Однак рішення в НАТО ухвалюються лише одностайно, тому позиція частини держав фактично блокує ініціативу.

Як зазначає видання, серед країн-опонентів — Лондон, Париж, Мадрид, Рим та Оттава. Водночас саме вони неодноразово зазнавали критики за недостатній рівень внеску у військову підтримку України, попри значні економічні можливості.

У матеріалі також зазначається, що найбільше допомоги Україні серед союзників надають Нідерланди, Польща та країни Північної Європи й Балтії — їхні витрати сягають або перевищують 0,25% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте наголошував, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом Альянсу, а Росія визначена як головна загроза для безпеки НАТО.

Саміт Альянсу, де планувалося обговорення цієї ініціативи, відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

Як повідомляло раніше ForUa, лише 6-7 держав Європи купують зброю в США для України.