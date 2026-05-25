﻿
Головне

Розкол у НАТО: п’ять держав виступили проти плану підтримки України

Розкол у НАТО: п’ять держав виступили проти плану підтримки України

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти пропозиції генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо зобов’язання союзників витрачати 0,25% ВВП на військову допомогу Україні, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Рютте планував винести цю ініціативу на затвердження під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі, однак згодом визнав, що пропозиція не має достатньої підтримки і, ймовірно, не буде офіційно подана.

Водночас щонайменше сім країн-членів Альянсу, які вже витрачають на допомогу Україні понад 0,25% ВВП, підтримали цю ідею. Однак рішення в НАТО ухвалюються лише одностайно, тому позиція частини держав фактично блокує ініціативу.

Як зазначає видання, серед країн-опонентів — Лондон, Париж, Мадрид, Рим та Оттава. Водночас саме вони неодноразово зазнавали критики за недостатній рівень внеску у військову підтримку України, попри значні економічні можливості.

У матеріалі також зазначається, що найбільше допомоги Україні серед союзників надають Нідерланди, Польща та країни Північної Європи й Балтії — їхні витрати сягають або перевищують 0,25% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте наголошував, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом Альянсу, а Росія визначена як головна загроза для безпеки НАТО.

Саміт Альянсу, де планувалося обговорення цієї ініціативи, відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

Як повідомляло раніше ForUa, лише 6-7 держав Європи купують зброю в США для України.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОзброядопомога УкраїніРютте
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський про мирні переговори: Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію на ближче закінчення війни
Полiтика 22.05.2026 21:07:15
Зеленський про мирні переговори: Все робимо, щоб активізувати нашу дипломатію на ближче закінчення війни
Читати
Довіри нуль: Євросоюз не бачить сенсу в участі Білорусі як посередника у мирних переговорах
Полiтика 22.05.2026 20:38:21
Довіри нуль: Євросоюз не бачить сенсу в участі Білорусі як посередника у мирних переговорах
Читати
Контрабанда «автопарку»: блогерці з Харкова змінили запобіжний захід
Надзвичайні події 22.05.2026 20:09:22
Контрабанда «автопарку»: блогерці з Харкова змінили запобіжний захід
Читати

Популярнi статтi