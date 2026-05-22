У Конго зростає ризик поширення Еболи на тлі спалення місцевим населенням медичних центрів

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила рівень ризику щодо спалаху Еболи в Демократична Республіка Конго до «дуже високого» через напади на медичні центри у зонах бойових дій.

При цьому глобальний ризик залишається низьким, хоча ситуація у регіоні погіршується, інформує Politico.

За даними ВООЗ, у Конго підтверджено 82 випадки та 7 смертей, однак реальні масштаби можуть бути значно більшими — майже 750 підозрюваних випадків і 177 смертей. У сусідній Уганді зафіксовано два випадки та одну смерть.

В організації зазначають, що поширення хвороби ускладнює безпекова ситуація, зокрема в провінціях Ітурі та Північне Ківу. Там стався напад на лікувальний центр, після чого місцеві жителі підпалили медзаклад через конфлікт навколо поховання померлого пацієнта.

ВООЗ наголошує, що ключем до стримування епідемії є відстеження контактів і їхня ізоляція протягом 21 дня, а також підвищення довіри місцевого населення до медиків.

Організація також планує якнайшвидше протестувати противірусний препарат Obeldesivir, який може стати одним із можливих засобів боротьби зі спалахом.

Водночас у ВООЗ закликали країни не запроваджувати заборони на поїздки, а натомість забезпечити гуманітарний доступ і міжнародну координацію.

 Автор: Богдан Моримух

