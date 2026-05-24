Масована атака по Україні: ППО знешкодила 55 ракет та 549 російських дронів

Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 російських безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 23 травня, основним напрямком удару був Київ. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Телеграмі.

«У ніч на 24 травня (з 18:00 23 травня), ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ», - ідеться у повідомленні.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

одна балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська область, РФ);

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (район пуску – Липецька область, РФ);

три протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська область, РФ);

30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл область, РФ, акваторія Чорного моря);

600 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/ «Калібр»;

549 ворожих БпЛА різних типів.

«Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються», - зауважили у Повітряних силах.

За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

В Повітряних силах нагадали, що в повітряному просторі України залишається декілька ударних БпЛА і закликали не ігнорувати тривогу.

Як повідомляють ЗМІ, вночі 24 травня під час масованої повітряної атаки військ РФ у різних районах Києва сталися влучання та падіння уламків, спалахнули пожежі. Дві людини загинули, 56 постраждали.