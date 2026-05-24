Масована атака по Україні: ППО знешкодила 55 ракет та 549 російських дронів

Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 російських безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з вечора 23 травня, основним напрямком удару був Київ. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях.
Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Телеграмі.
«У ніч на 24 травня (з 18:00 23 травня), ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ», - ідеться у повідомленні.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:
- одна балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська область, РФ);
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (район пуску – Липецька область, РФ);
- три протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська область, РФ);
- 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл область, РФ, акваторія Чорного моря);
- 600 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/ «Калібр»;
- 549 ворожих БпЛА різних типів.
«Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються», - зауважили у Повітряних силах.
За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.
В Повітряних силах нагадали, що в повітряному просторі України залишається декілька ударних БпЛА і закликали не ігнорувати тривогу.
Як повідомляють ЗМІ, вночі 24 травня під час масованої повітряної атаки військ РФ у різних районах Києва сталися влучання та падіння уламків, спалахнули пожежі. Дві людини загинули, 56 постраждали.
Автор: Сергій Ваха