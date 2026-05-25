Погода 25 травня: подекуди дощ і спека

Сьогодні погода буде по-літньому теплою, однак у частині регіонів атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі та грози. Синоптики прогнозують мінливу хмарність практично по всій території країни.

Опади очікуються у східних областях, місцями на півдні, а також у Дніпропетровській області та Карпатах. У цих регіонах можливі короткочасні дощі, а подекуди й грози. Водночас більшість областей України проведуть день без істотних опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурний фон залишатиметься комфортним і доволі високим для травня. У більшості регіонів стовпчики термометрів покажуть +21…+26°. Найтепліше буде на Закарпатті та в південних областях, де повітря прогріється до +29°. Натомість у Карпатах традиційно прохолодніше — вдень очікується +15…+20°.

У Києві та області пануватиме суха погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області становитиме +21…+26°, а у столиці повітря прогріється до +23…+25°.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

